MC Mirella abre o jogo sobre namoro com mulheres e revela golpe de empresa

Logo no início, a artista abriu o coração e revelou está passando por um momento conturbado. “Separação, troca de empresa, responsabilidade, aperto na família, quem banca tudo sou eu. Então, pensa. Ter que administrar tudo isso com 22 anos”, disse a jovem, que contou que cuida financeiramente da família, inclusive de uma irmã doente.

Por falar nas finanças, a MC não deixou de comentar os golpes que sofreu. “Eu estourei algumas músicas mais de 100 milhões. Mas eu fui passada a perna, não recebi o que eu tinha que receber, eu fiquei muito tempo ganhando bem pouco. Eu fui ganhar um pouco melhor depois de 3 anos de carreira porque me enganaram bastante. Eu fazia muitos shows“, afirmou.

Quando questionada sobre quanto acha que foi roubada, a morena disparou: “Milhões. Sinceramente, eu nunca recebi nada de plataforma digital. Eu tô recebendo agora, depois de assinar contrato com a Warner”.

“Foi isso o que fizeram comigo. Eu assinei um contrato que me venderam como bom. Eu acreditei, mas foi muito melhor para eles, né. Quer dizer foi bom, pois eu tive muitas vantagens. Me conhecerem mas não foi o que me disseram“, completou Mirella, que explicou que agora está a todo vapor no novo escritório.

Em outro ponto da conversa, a atual peoa falou sobre seu primeiro relacionamento com uma mulher. “Eu comecei a namorar com a Geovana, uma ex minha, fiquei oito meses com ela. Foi quando eu tinha de 17 para 18 anos. Foi uma experiência na minha vida, não me arrependo… Tenho um carinho por ela, pela família dela, conheço as pessoas e tudo da família dela. Pra mim foi uma experiência! Não tenho mais vontade agora, no momento, até porque… Não é de homem nem de mulher, estou muito fechada agora“, disse a MC, que afirmou que se define como bissexual. “Ainda sinto atração por mulheres“, revelou.