MDB faz convenção na próxima segunda-feira e anuncia vice de Duarte e chapa de vereadores 

Será realizado pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) juntamente com o PTB e Republicanos, partidos aliados, a convenção partidária na próxima segunda-feira (14).

De acordo com informações repassadas pelo partido, a convenção municipal anunciará o nome do candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as eleições.

O evento que acontece no Ginásio do Colégio Meta, a partir das 18h, contará com as presenças da bancada federal emedebista: senador Márcio Bittar, dos deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales, além do deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), da missionária Antônia Lúcia (PL) e da Charlene Lima (PTB).

A grande novidade do ato, será o anúncio do vice do pré-candidato Roberto Duarte. Cogita-se que o nome deverá sair do Republicanos.

Duarte destaca que a convenção será o início de uma jornada. “Seguiremos com muita humildade e alegria de ter esses partidos unidos com um único objetivo: construir uma cidade mais justa, próspera e digna para os cidadãos rio-branquenses”, declarou.

