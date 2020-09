MDB oficializa candidatura de Mazinho Serafim e Gilberto Lira nesta terça

Marcada para às 18 horas desta terça-feira (15) nas dependências da Casa do Seringueiro, a convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, homologará as candidaturas de Mazinho Serafim e Gilberto Lira à reeleição, e dos candidatos a vereador dos 7 partidos que compõem a aliança de apoio: MDB, DEM, PSD, PL, PSB, Republicano e PSL.

A diretoria do MDB confirma a presença de lideranças políticas, como senador, deputados federais e estaduais que estarão declarando apoio à reeleição de Serafim. Inicialmente marcado para a quadra Aurino Brito, o evento político foi transferido para a Casa do Seringueiro, residência do casal Meire e Mazinho, por recomendação do MP.

“Seguiremos os protocolos de segurança e saúde pública, visando evitar a disseminação do coronavirus, estaremos transmitindo (via live) essa linda festa”, diz o convite oficial divulgado nas redes sociais.

Mazinho e Gilberto formam a chapa puro sangue do MDB de Sena Madureira, que concorrerá às eleições de 15 de novembro contra a chapa de oposição formada por Gerlen e Toinha. Mazinho e Gilberto contam com 7 vereadores que concorrerão a reeleição, além de outros que também buscam fisgar uma das 13 cadeiras de vereador na Câmara Municipal.

