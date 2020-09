Meia tonelada de droga apreendida em Cruzeiro do Sul é incinerada pela Polícia Federal

As drogas foram incineradas na cerâmica Asa Branca, contando com a presença do Chefe da Delegacia de Polícia Federal

A Polícia Federal em Cruzeiro do Sul/Ac incinerou, no final da tarde de quinta-feira (24), quase meia tonelada de drogas apreendidas em uma operação conjunta das Forças de Segurança do Estado.

Segundo a Polícia Federal, a celeridade na incineração dos entorpecentes foi possível em razão do dinamismo do Judiciário e Ministério Público de Cruzeiro do Sul/Ac.

As drogas foram incineradas na cerâmica Asa Branca, contando com a presença do Chefe da Delegacia de Polícia Federal naquela localidade e policiais federais responsáveis pelo ato, bem como representante do Ministério Público.

