Meia tonelada de maconha é apreendida durante operação conjunta em Cruzeiro do Sul

Um ação integrada entre as forças de Segurança do Estado culminou com a apreensão de mais de meia toneladas de maconha na manhã desta quinta-feira (24), no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A operação envolveu as polícias Civil, Federal, Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar e o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron).

Segundo informações do comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-cronel Evandro Bezerra, a droga está sendo pesada e logo mais terá uma coletiva para dar mais detalhes da operação, e apresentar o resultado completo da operação que foi bem sucedida no Juruá.

