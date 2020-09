Mesmo com sabotagem na energia, Gilson da Funerária é confirmado pré-candidato a prefeito

Gilson da Funerária prometeu fazer uma campanha pé no chão, com muita humildade, batendo de porta em porta

O Solidariedade confirmou na noite de ontem (12) em Senador Guiomard, o nome de Gilson da Funerária como pré-candidato a prefeito. O evento foi marcado por um apagão no momento em que Gilson discursava. A Energisa confirmou a sabotagem na rede de energia elétrica. Bole, bole de arame liso foi jogado na baixa tensão nas proximidades da Câmara Municipal onde aconteceu o encontro.

Gilson da Funerária concorre com chapa pura, apresentou o médico Deison Bandeira como pré-candidato a vice, ele é filiado ao Solidariedade. A chapa de vereadores é a mais forte, tem 17 nomes com seis mulheres na disputa. Três pré-candidatos são vereadores na atual legislatura.

O presidente da executiva estadual do Solidariedade no Acre, Israel Milani, destacou o crescimento da sigla em todo o estado. “A festa democrática que acontece em todo o estado é fruto do novo jeito de se fazer política. Olhando olho no olho. Com muita humildade o nosso partido cresce. Aqui não poderia ser diferente, temos a chapa mais forte e vamos vencer essas eleições” disse Milani.

A deputada federal Vanda Milani se emocionou com várias homenagens que foram feitas a ela. “Aqui eu me sinto em casa, fui professora, assessora da Câmara Municipal. Essa é a terra que eu escolhi para viver por muito tempo com meus filhos. Aqui investimos e geramos emprego e renda”, disse a parlamentar.

Com mais de R$ 4 milhões em emendas apresentadas para Senador Guiomard, Vanda Milani destacou o trabalho de Gilson da Funerária quando ele foi prefeito da cidade. “Ele foi em meu gabinete duas vezes, pediu recursos para infraestrutura urbana e rural. Em oito meses, o Gilson conseguiu mais de R$ 8 milhões em emendas, imagine ele chegando à prefeitura, em quatro anos vai transformar essa cidade” garantiu Vanda.

Gilson da Funerária prometeu fazer uma campanha pé no chão, com muita humildade, batendo de porta em porta e mostrando o que é possível fazer com a aplicação correta dos recursos públicos.

“Esse recado dos opositores só nos motiva a ir à luta, não vai ser fácil, mas, o nosso time é forte. Combinamos ser honrados com a população, é das ruas que vem o apoio para nossa vitória” disse o pré-candidato no momento em que a luz foi cortada durante o seu discurso.

Imagens de um bole, bole, com arame liso supostamente jogada na rede de energia elétrica provocando o apagão, foram enviadas por funcionários da Energisa, à assessoria do vereador Gilson da Funerária, que é presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard.

