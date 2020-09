Mesmo no MDB, Sinhasique declara apoio à candidatura de Socorro Neri

"Deus é muito bom comigo! Estou no melhor dos cenários. Posso apoiar uma mulher"

A secretaria de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, resolveu declarar apoio nesta quinta-feira (17) à candidatura majoritária de Socorro Neri (PSB) à reeleição para a Prefeitura de Rio Branco. Com a decisão, ela deixará de apoiar Roberto Duarte, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – partido do qual faz parte, mas está afastada.

Segundo ela, a declaração é importante para “matar a curiosidade de um grande número de pessoas” que queriam saber qual seria seu posicionamento nas eleições de 2020.

PUBLICIDADE

“Na capital acreana, venho aqui, publicamente declarar meu apoio à atual prefeita, candidata à reeleição. Primeiro, porque ela é mulher e eu comando um dos movimentos nacionais por mais mulheres na política. Assumo minhas posições e a Socorro Neri também é uma mulher de posição, firme em suas decisões, rígida quando precisa ser, séria no trato com a coisa pública e incansável na busca de soluções para os problemas da nossa cidade, levando sempre em consideração o bem-estar da população” explicou a secretária.

A gestora pontuou que faz parte de um grupo político, capitaneado pelo governador Gladson Cameli e, com base na coerência e lealdade ao projeto político que chegou ao poder em 2018, compondo a equipe de governo que faz a gestão administrativa do estado, resolveu caminhar com Socorro e Eduardo.

Ao ser questionada sobre a relação com o seu partido nestas eleições, a secretária salientou que continua sendo emedebista, mas que decidiu apoiar a candidatura de Neri, mesmo assim.

“Não vejo nenhum problema nisso. Ainda sou filiada ao MDB, que é um partido democrático e que oferece liberdade aos seus filiados. Estou exercendo o meu direito como cidadã e parte dele”, salientou.

“Para finalizar, Deus é muito bom comigo! Estou no melhor dos cenários. Posso apoiar uma MULHER, que era meu objetivo, e que tem o apoio do meu governador”, concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários