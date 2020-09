Michelle Bolsonaro come cachorro-quente na rua em Brasília e é tietada por funcionários

Michelle Bolsonaro voltou a ser notícia na última semana depois que prestou queixa, no dia 25, contra a banda carioca Detonautas por conta da canção “Micheque”. Ela se diz vítima de injúria, calúnia e difamação, e pede que a música seja retirada imediatamente de todas as plataformas digitais. Em meio a polêmica, a primeira-dama tirou a noite de domingo para orar e relaxar na companhia de amigos. Michelle esteve numa carrocinha de cachorro-quente no bairro de Águas Claras, em Brasília.

A mulher de Jair Bolsonaro sentou numa mesinha na calçada acompanhada de amigos da Igreja Batista Atitude, onde ela esteve antes de matar a fome com o famoso cachorro-quente da região. Ela ainda posou, sem usar máscara, para foto com funcionários da carrocinha.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários