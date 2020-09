“Militantes da velha política vão nos atacar de todas as formas”, dispara Minoru

Em publicação no Facebook, candidato a prefeito pelo PSDB disse que a campanha não será fácil

O candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, escreveu, em publicação no Facebook, que a campanha eleitoral não será nada fácil. Ele disse que militantes da “velha política que fazem tudo pelo poder” irão atacá-lo de todas as formas.

O ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) é, até o momento, um dos favoritos na disputa. Ele oficializou sua candidatura no último sábado (12), ao lado do PSL, partido que ocupa o posto de vice na chapa.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Celestino Bento, será seu parceiro de palanque, após escolha tensa entre a militância do ex-partido do presidente Jair Bolsonaro.

