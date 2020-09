Ministro da Justiça é internado em Brasília depois de sentir mal-estar

Antes do ministério, Mendonça comandou a Advocacia-Geral da União (AGU). Ele também fez parte da equipe de transição de Bolsonaro.

Segundo a equipe de cardiologia do Hospital Brasília foi descartado infarto do coração e diagnosticada miocardite aguda, inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. O ministro realizou novo rastreio para coronavírus e teve PCR e Tomografia com resultados negativos.