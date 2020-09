Ministros das Relações Exteriores e Desenvolvimento Regional vêm ao Acre na sexta

Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, desembarcam em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (25) para agenda sobre a BR-364, que deve ganhar novo trecho em breve. A estrada deverá ligar o Juruá a Pucallpa, no Peru, uma demanda do setor produtivo acreano acatada pelo governo federal.

Araújo e Marinho se reunirão com empresários e políticos, entre estes o governador Gladson Cameli (sem partido) e o senador Márcio Bittar (MDB), além de representantes peruanos.

Os ministros deverão anunciar recursos para a ampliação da rodovia e sairão do Acre com demandas entregues por entidades representativas da indústria e do comércio.

(Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

