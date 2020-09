Ministros e Mourão no AC, ataques criminosos e mortos por facção; veja mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Vídeo mostra momento em que mulher deu facada que matou marido e Thor Dantas compara uso de máscara à vacina

Uma câmera de monitoramento de uma residência, na Rua Jerusalém, no Bairro Waldemar Maciel, flagrou o exato momento em que a dona de casa Rosilda Souza Silva da Rocha desfere uma facada no marido.

Ana Cristina Souza de Lima, 25 anos, foi presa por estuprar uma adolescente de 13 anos. A prisão dela aconteceu na manhã desta terça-feira (21), no Ramal da Buritirana, zona rural do município de Mâncio Lima. A acusada foi condenada a 8 anos de prisão pelo crime.

Bocalom diz que vaga de Manuel Marcos é sua e PM acusado de matar amante por não aceitar gravidez está sendo julgado

Após o anúncio da cassação de mandato do deputado federal Manuel Marcos (Republicanos) e a comemoração de petistas renomados como Jorge Viana, Daniel Zen e Cesário Braga sobre a possibilidade do ex-deputado federal Léo de Brito (PT), de assumir a vaga, o candidato a prefeitura da Capital, Tião Bocalom (Progressistas), apareceu nas redes sociais para dizer que está confiante que assumirá a vaga na Câmara Federal.

Começou por volta das 8:30 da manhã desta quarta-feira (23), o julgamento do sargento da Polícia Militar José Eronilson da Silva Brandão denunciado pela morte da dona de casa Guiomard Souza Rodrigues de Oliveira, com quem mantinha uma relação extra conjugal. O crime ocorreu no dia 1 de dezembro de 2018, no ramal do Sinteac. Consta na denuncia que o acusado suspeitou que a vítima estava grávida e por isso resolveu mata-la.

QUINTA-FEIRA

Polícia prende uma das maiores lideranças de facção criminosa e corpo de homem sequestrado no Acre é encontrado amarrado e com marcas de tiros

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta quarta-feira (23), no âmbito da Operação Abunã, uma das maiores autoridades de facção criminosa local. O homem atuava em Rio Branco na gestão de armas de fogo, emitindo autorização de distribuição do poderio bélico.

O corpo de Elizomar de Souza, de 29 anos, foi encontrado na quarta-feira (23), em uma área de mata no seringal Juá, na zona rural de Feijó, no interior do Acre.