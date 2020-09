Modelagem de negócio como estratégia para aumentar faturamento e lucro; confira

Quem abre um negócio, está em busca do sucesso que muitas vezes está ligado ao dinheiro. O emprego de metodologias de modelagem de negócio, ajudam o empresário a encontrar caminhos que podem levá-lo ao sucesso almejado no seu empreendimento mais facilmente, conhecer o cliente, a proposta de valor, os meios e pormenores são fundamentais para acelerar o processo de vendas e aumentar o faturamento. Mas, atenção, nem sempre o volume de vendas está relacionado com o aumento da lucratividade, essa questão precisa estar extremamente relacionada ao a estrutura de custo, que também é definida na modelagem de negócio.

Hoje, uma das principais metodologias empregadas para modelagem de negócio é o Canvas que foi desenvolvido por Alexander Osterwalder que é empreendedor, palestrante, consultor e teórico da administração. Essa ferramenta pode ser aplicada para novos negócios ou para negócios já existentes e compila uma série de característica e orienta uma forma de pensar estratégica para melhores resultados.

PUBLICIDADE

Como o Canvas te ajuda a aumentar o faturamento e Lucratividade:

Proposta de Valor: Aumentar o valor percebido pelo seu cliente te ajuda a oferecer corretamente e ter mais assertividade na venda. Além é claro de conseguir melhores preços. A precificação correta é fundamental, se você tem dúvidas sobre estar precificando corretamente, confira https://contilnetnoticias.com.br/2020/08/precificacao-segura-pratica-e-inteligente-saiba-sobre-o-assunto-na-coluna-desta-semana/.

Canais de venda: Qual o seu melhor canal de vendas? Invista nele. Além de investir em canais de venda que já dão certo é preciso avaliar quais canais podem ser implementados, atentando-se é claro para as tendências. Por exemplo, tivemos um salto com relação a negócios on-line, e-commerce, durante esse período de pandemia, o que modificou bastante as relações de consumo, não se aumenta faturamento sem a análise correta dessas tendências. Também já falamos de tendências pós pandemia aqui, https://contilnetnoticias.com.br/2020/06/impacto-no-mercado-pos-crise-e-medidas-para-retomada-segura-do-comercio/

Diversidade de ganho: o gestor que estuda o seu negócio consegue desenvolver outras formas de ganho dentro do mesmo empreendimento. Por exemplo, a doceira pode passar a ofertar cursos, pode inovar em datas comemorativas etc. A modelagem de negócio leva o empresário a conhecer intimamente seu negócio, seu cliente e outras áreas fundamentais para o bom gerenciamento.

Existem muitas formas das empresas aumentarem os seus ganhos , mas isso não acontece do acaso, a boa gestão é o que leva a esses resultados, fontes de receita e estrutura de custos são estudados da ferramenta Canvas, sãos primordiais nesse processo já que, a lucratividade está relacionada a quando se vende e também quanto se gasta. Isso significa que é muito importante ter organização financeira a fim de entender e controlar melhor cada gasto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários