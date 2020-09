Morador de rua, idoso é morto a tijoladas no dia de seu aniversário, em Rio Branco

Suspeito do crime é outro morador de rua, conhecido como "Gago" que teria fugido

O idoso e morador de rua Darcy da Costa Coelho, de 61 anos, conhecido como ‘Didi’, foi morto a tijoladas, na madrugada desta sábado (12), na travessa Martiniano Prado, nas proximidades do Canal da Maternidade no bairro da Capoeira, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Darcy que é morador de rua e estaria completando aniversário nesse sábado (12), ou seja, estaria completando 61 anos. A vítima estava morando em um quarto cedido pelo proprietário de uma pizzaria abandonada. Quando chegou ao local para dormir , acabou encontrando outro morador de rua identificado como Gago no seu lugar.

Houve uma rápida discussão entre os moradores de rua e “Gago”, de posse de um tijolo, desferiu vários golpes contra a cabeça de Darcy, a vítima ainda tentou correr mais acabou caindo já sem vida ao lado do muro do estabelecimento. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares que passavam pela local durante a manhã, acabaram achando “Didi” caído, ao se aproximar perceberam que o idoso estava com a cabeça ensanguentada e já morto. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, acabaram encontrando o acusado que recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrante Defla, para ser autuado pelo crime de homicídio.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.

