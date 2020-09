Morador do Segundo Distrito cobra posto policial de prefeito de Sena

Os moradores do bairro Segundo Distrito (Niterói e São Francisco) estão cobrando do prefeito Mazinho Serafim (MDB) promessa feita por ele no que se refere à construção de uma Base Comunitária da Polícia na região. Teve até divulgação de maquete digital de como seria a nova base.

Em datas anteriores, o prefeito reuniu os moradores e alguns representantes políticos para anunciar que tinha conseguido recursos federais para construir a base comunitária, só que até agora ninguém sabe ao certo qual rumo levou esse projeto.

Sem ter uma resposta do chefe do Executivo, a comunidade começa a ficar insatisfeita: “Cadê o posto policial, senhor prefeito?”, postou um morador nas redes sociais.

Hoje, a única coisa existente e que pode ser contemplada pelos moradores é um terreno vazio.

Há algum tempo a comunidade do Segundo Distrito vem reivindicando policiamento fixo no local para inibir as ações dos criminosos.

Esse tipo de policiamento fixo já foi implantado no Segundo Distrito, porém, o posto policial foi desativado e, posteriormente, queimado por alguns infratores. Desde então, a PM faz rondas na referida comunidade, mas não de forma permanente.

