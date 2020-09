Jovem dorme pilotando moto e morre ao colidir contra palheira na Amadeo Barbosa

O jovem Jussan Costa Mendonça, de 23 anos, morreu, e Juliane de Oliveira Sena, de 21 anos, acabou gravemente ferida, em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (20), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran), o condutor trafegava em uma motocicleta modelo Honda NXR 160 broz, no sentido centro-bairro quando acabou dormindo e perdeu a direção vindo a colidir contra uma palmeira no canteiro central da avenida.

No impacto, Jussan acabou morrendo na hora. Já Juliane, que vinha na garupa da moto, bateu a cabeça e desmaiou.

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando chegaram ao local, só puderam constatar a morte de Jadson. Foi prestado os primeiros atendimentos à Juliane que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave, com suspeita de fratura na bacia.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do (RBtran) para os trabalhos de perícia. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

A moto foi removida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

