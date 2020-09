Motociclista fica em estado grave ao colidir com carro em Rio Branco

O motociclista Camilson Lima Pinheiro, de 19 anos, e sua namorada, de 17, foram vítimas de um acidente de trânsito na noite deste domingo (13), na Rodovia AC-10, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam em uma moto modelo Titan de cor vermelha. Camilson conduzia o veículo e não prestou atenção que um semáforo havia fechado, e atingiu a traseira de um carro Citroën C3 de cor branco, que estava parado.

No acidente, Camilson ficou gravemente ferido. A namorada do rapaz não se feriu. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou Camilson ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. A vítima teve traumatismo facial grave.

Segundo a família do jovem, já é o segundo acidente do rapaz. No primeiro, Camilson ficou entubado e precisou passar por uma intervenção cirúrgica, tendo uma pequena parte do fígado retirada.

O carro envolvido no acidente ficou com a traseira danificada e a moto praticamente destruída. Os veículos foram levados ao pátio do Detran após o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizar os procedimentos no local.

