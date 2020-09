Motociclistas supostamente embriagados colidem com cachorro na AC-10 e vão parar no PS de Rio Branco

Damião Lima da Costa, de 24 anos, e José Rosinei Gomes Souza, de 33, foram vítimas de um acidente de trânsito, na noite deste domingo (20), km 5 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, no município de Rio Branco.

Segundo informações de populares, as vítimas estavam em uma motocicleta quando colidiram com um cachorro que saiu de uma área de mata e entrou na frente da moto. Após a colisão, a dupla caiu e Damião desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado para atender os motociclistas, que foram encaminhados para o Pronto Socorro de Rio Branco, em estado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) isolou a área para a chegada da perícia. A polícia informou que as vítimas, supostamente, estariam bêbadas no momento do acidente. A motocicleta foi removida pela viatura policial para o pátio do Detran.

