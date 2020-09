Motorista de aplicativo capota carro que vai parar na entrada de cemitério, em Rio Branco

A motorista não ficou ferida no acidente. Ela também não apresentava sinais de embriaguez e não precisou ser submetida a exames

Um carro modelo Argo capotou após a barra de direção quebrar, na tarde deste domingo (6), na Estrada da Floresta, no Bairro Calafate, em Rio Branco. Uma mulher, que é motorista de aplicativo, conduzia o carro quando o acidente aconteceu e não teve ferimentos.

Segundo informações de agentes de trânsito, a motorista trafegava sentido bairro-centro quando, na subida da ladeira que dá acesso ao Cemitério Morada da Paz, a barra da direção quebrou.

A motorista perdeu o controle e acabou batendo em uma mureta do cemitério. O veículo capotou em seguida e parou na entrada do cemitério. O carro ficou totalmente destruído no acidente.

A condutora foi retirada dentro do carro por populares e ficou aguardando na chegada dos agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que realizaram os procedimentos de praxes.

A motorista não ficou ferida no acidente. Ela também não apresentava sinais de embriaguez e não precisou ser submetida a exames.

