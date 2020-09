MPE está de olho em faccionados que querem empoderamento nessas eleições

Sem mortes

A semana começa sem o registro, novamente, de mortes por covid-19 no Acre. Isso é mérito das ações de saúde e das decisões da equipe de governo. Ponto para o secretário Alysson Bestene. Pontos para equipe de médicos e profissionais da Saúde.

Amarela

Lembrando que o Acre ainda está na bandeira amarela, o que não significa liberação total. Vale redobrar os cuidados para evitar reinfecção. Um estudo pela Universidade de São Paulo pode trazer novidades à cerca da suspeita de contaminação consecutiva pela covid-19.

Números

Como a coluna adiantou, Abdias em Cruzeiro do Sul pode ser a grande surpresa desta eleição. Atrás seis pontos de Zequinha Lima, se tiver estrutura de campanha pode dar muito trabalho. Os números mostram uma tendência pelo fim do coronelismo na região.

Favorito

Outro dado importante da pesquisa mostra o favoritismo de Zequinha Lima, candidato que tem o apoio do Palácio Rio Branco e do deputado Nicolau Junior. Ele lidera as intenções de votos com uma margem considerável para o terceiro colocado, o Fagner Sales, candidato de Vagner Sales.

Profissionalismo

Muitos candidatos majoritários que não se atentaram ainda para o profissionalismo do pleito eleitoral, estão atrasando a propaganda de vereadores. Alguns, tiraram fotos no último domingo para publicidade. Numa campanha de 45 dias, quem perder tempo fica fora.

Aquecimento

As eleições deste ano vão aquecer o mercado de gráfica, designer, redes sociais. As máquinas de impressões estão à todo vapor imprimindo as propagandas permitidas. Isso significa geração de emprego e renda.

Fake News

Encontro na Policia Federal vai tratar de Fake News. A ideia é que os candidatos majoritários assinem um pacto por eleições de conteúdos limpos e transparentes. A pena vai até 8 anos para quem praticar o ilícito da desinformação em todo o país.

Facções no Poder

O Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal estarão de olho em lideranças de facções que querem empoderamento nessas eleições. O financiamento de candidaturas pelo tráfico é um dos pontos a ser combatido no Acre, garantiu o juiz Giordani Dourado.

Na rua

A campanha de Socorro Neri vai ganhar as ruas. A Justiça Eleitoral liberou CNPJ. Esses casos acontecem às vezes, por conflitos no endereço dos candidatos. Assim como Neri, outros candidatos majoritários tiveram inscrição confirmada na manhã desta terça-feira (29).

Investimentos

O governador Gladson Cameli anunciou investimentos de R$ 14 milhões na área de Segurança Pública. Aquela turma que deseja o quanto pior melhor ainda não se manifestou com relação ao anuncio para o setor.

Barriga cheia

Por essas e por outras, o cantor Zeca Pagodinho tem razão quando diz que: “tem gente que vive chorando de barriga cheia”. Cidadão tem um dos maiores espaços políticos da história, mas, tá sempre insatisfeito, quer mais, mais!

Tanta demora

Tanta demora na definição de quem vai assumir a vaga de deputado federal e estadual. A direção do TRE no Acre havia dito que os cálculos são feitos por um programa. Porque tanta burocracia?

Discurso do novo

A chapa de Roberto Duarte optou por um discurso sobre o “novo” na política. Bom seria que na prática isso funcionasse. Observamos na agenda até aqui eventos recheados de cultos. Isso é novo?

Expectativa

Muita expectativa pela divulgação dos resultados da pesquisa de Rio Branco pelo Big Data. A pergunta é: por que os dados não foram divulgados ainda?

