MTV Miaw: Show de Vitão com Luísa Sonza é criticado por internautas

O casal Luísa Sonza e Vitão recebeu uma enxurrada de críticas na internet após a apresentação do single Flores durante a cerimônia de premiação do MTV Miaw, que ocorreu na última quinta-feira (24/9). O questionamento nas redes sociais ocorre em relação à performance vocal dos cantores.

“Pensei que era uma moto com o escapamento cortado, mas era o Vitão cantando”, escreveu no Twitter o criador de conteúdo digital Mussum Alive. Na rede social, há várias críticas a dicção do cantor durante a apresentação da faixa. Confira algumas abaixo:

Pensei que tava passando moto com o escapamento cortado, mas era o Vitão cantando 😥pic.twitter.com/2umMRL6XE6 — Mussum Alive (@MussumAlive) September 25, 2020

eu tive que assistir várias vezes até entender que o vitão ta cantando em português pic.twitter.com/srfxCrFiOc — vee; ⁷ ֶָ֢֪ 🎨 ⋆ (@namchanges) September 25, 2020

mds o vitão cantando em árabeKKKKKKKKKKKKKKKKK me mijopic.twitter.com/B9c3QecbJr — Տɑღiղ⁷🎠 (@samitears) September 25, 2020

Criada pela MTV brasileira, a premiação chegou à terceira edição neste ano com mudanças por conta da pandemia de covid-19. Sob comando das atrizes Bruna Marquezine e Manu Gavassi, a cerimônia teve entrega de prêmios e performances no palco em São Paulo, mas também remotas. Entre os destaques, os shows de Anitta e de Djonga. O prêmio celebra o universo dos millenials.

Casal recente

Luísa Sonza e Vitão assumiram recentemente o namoro após muitas especulações desde a gravação do single Flores. A divulgação oficial do relacionamento aconteceu via rede social, quando, ambos, publicaram imagens românticas nos perfis. Desde então, os artistas têm falado sobre o romance de forma aberta.

