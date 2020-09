Mudanças na Saúde: Gladson nomeia 15 e exonera 14 comissionados

As mudanças constam na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira

O governador Gladson Cameli (sem partido) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (25), várias mudanças na Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre).

Segundo apurado pela reportagem, no geral, foram 15 nomeações de CECs que variam 1 a 7. Mas, foram exonerados 14 comissionados.

PUBLICIDADE

Cameli também fez mudanças no Centro de Atenção Psicossocial (CAPs 9– Rio Branco), onde nomeou como gerente administrativo, Simone da Silva Prado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários