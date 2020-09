Mulher descobre traição ao cheirar cueca de namorado

PUBLICIDADE

“Uma vez ele me disse que eu era ciumenta e possessiva demais, que se eu quisesse continuar com ele, deveria aceitar que ele saísse com as amigas da dança de salão nos fins de semana. E eu aceitei, porque estava cega de amor”, conta Adriana.

O relacionamento foi ficando tão incerto que Adriana passou a contar as camisinhas que eles mantinham guardadas para saber quando ele usasse e não fosse com ela. Diversas vezes ela foi apontar a “falta” de uma camisinha e o argumento era o mesmo: “você está louca de possessividade”.

Um dia, porém, um pacote inteiro fechado de preservativos sumiu da casa e Adriana decidiu que naquele dia ela enquadraria ele e terminaria tudo, mas mais uma vez a situação de sempre se repetiu, ele negando a qualquer custo e a acusando de estar inventando coisas. Mas, dessa vez, Adriana não se sentiu culpada nem se desculpou.

“Ele foi tomar banho e deixou a cueca no chão, eu estava tão louca que peguei e fui cheirar, era esperma puro, porque às vezes sai e ele não tomou banho depos do sexo, pelo jeito. Sabe o que ele me falou? Que ele tinha um problema na próstata que saia esperma sem ele sentir “, conta.

A resposta só intensificou o desejo de Adriana de botar um fim na história. Foi que ela fez, nem discutiu, apenas fingiu que acreditou e foi embora. Ela diz que ainda o ama, mas que depois de 5 anos de mentiras e fingimentos, não tinha como a relação continuar. “Aquela cueca suja foi o que me libertou no fim”, desabafa.