Mulher despenca do teto enquanto filha gravava vídeo no TikTok; assista

FILHA SE ASSUSTA COM MÃE CAINDO NO TETO ENQUANTO GRAVAVA VÍDEO NO TIKTOK . O vídeo da tiktoker Liz San Millan viralizou nas redes sociais após sua mãe despencar do teto enquanto cantava a música "Kindergarten Boyfriend", do musical "Heathers: The Musical". . A gravação aconteceu no último fim de semana e começa com Liz mostrando seus dotes musicais e instantes depois sua mãe aparece de forma inesperada. . Em entrevista ao Buzzfeed, Liz contou que a mãe estava no sótão de casa procurando por malas, quando tropeçou e caiu. "Logo antes da queda, dá pra ver a irritação no meu rosto, porque ela estava fazendo barulho enquanto sabia que eu estava filmando. Ela ficou chocada num primeiro momento, por isso que ela não faz barulho e nem se mexe. Mas ela está totalmente bem, nenhum arranhão", afirmou a estudante de teatro. . Vídeo: reprodução/TikTok . #tiktok