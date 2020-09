Multidão lota lançamento da candidatura de Duarte à prefeitura de Rio Branco

Uma multidão lotou o ginásio do Colégio Meta na noite desta segunda-feira (14) durante a convenção que oficializou a candidatura de Roberto Duarte (MDB) para a prefeitura de Rio Branco e Antônia Lúcia (PL) para vice.

A coligação Cuidar e Modernizar conta ainda com a presença do Republicanos e PTB. No evento, também foram lançados as candidaturas de vereadores.

Participaram do ato os presidentes dos partidos que compõem a coligação, como Charlene Lima (PTB) e o deputado federal Manoel Marcos (Republicanos), além de lideranças do MDB, entre eles o senador Márcio Bittar, os deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales e as deputadas estaduais Antônia Sales e Meire Serafim.

O agora candidato Roberto Duarte Junior abriu o evento homenageando o pai, Roberto Duarte, que faleceu há 9 anos e, se estivesse vivo, faria aniversário na data da convenção. O deputado estadual se emocionou ao lembrar do genitor. “Devo a ele tudo o que sou”, disse, às lágrimas.

“Nós estamos aqui buscando o que é melhor para a população do município de Rio Branco. Começamos hoje com uma linda festa para aqui nessa convenção para levar as melhores propostas à sociedade da nossa capital”, disse Duarte.

Para a candidata a vice, Antônia Lúcia, o evento foi uma celebração. “Estamos aqui oferecendo nosso apoio incondicional para Roberto Duarte. Aceitamos com muito carinho, força e determinação essa oportunidade”.O senador Márcio Bittar foi um dos maiores articuladores da candidatura de Duarte. De acordo com ele, o apoio à candidatura do advogado é em retribuição “a alguém que esteve ao nosso lado quando enfrentamos, durante 20 anos, a maior tirania que se abateu sobre esse estado, além de ser o mais bem preparado para enfrentar os gravíssimos problemas que a nossa capital tem”.

