Município e Estado realizam operação gota em comunidades de difícil acesso

A operação tem por objetivo imunizar e com isso levar mais qualidade de vida para as comunidades

Durante a manhã de quinta-feira, 17, a equipe de saúde da Secretaria Municipal de Cruzeiro do Sul, juntamente com o Estado e Aeronáutica, estiveram presentes na Comunidade Prainha com o atendimento de vacinação para as pessoas daquela região.

A vacinação é um importante meio de imunização contra doenças como influenza, febre amarela e outras. “Esse atendimento que estamos realizando, é de grande importância, pois muitas dessas pessoas não tem como se locomover até a cidade, e a vacina ajuda a proteger contra muitas doenças,” destacou o coordenador de imunização Joab Rocha.

PUBLICIDADE

A ação foi desenvolvida em várias comunidades como Simpátia, Três Bocas e Vista Alegre ao todo foram vacinadas mais de 340 pessoas.

Segundo a moradora da comunidade Prainha, Maria Francisca, a vacinação facilita, pois os moradores não precisam se deslocar. “Como moramos na zona rural, acabamos não tendo condições de levar os nossos filhos para a cidade, então esse atendimento prestado aqui nos ajuda muito,” contou ela.

A vacinação nessas localidades ocorreu conforme a situação vacinal de cada indivíduo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários