Naiara Azevedo sobre perder 30 quilos: “Emagreci pela dor”

Naiara Azevedo , dona do hit 50 Reais , perdeu cerca de 30 quilos e tem se mantido firme ao seu estilo de vida saudável. A cantora, inclusive, comentou que tem conseguido emagrecer com mais facilidade agora que está passando mais tempo em casa devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2)

“A gente tem que ter disciplina! Sou muito disciplinada e quando me proponho a fazer algo, faço. Já me cuidava antes, mas quando estava na estrada, não tinha noites de sono bem dormidas – que fazem toda a diferença -, nem rotina para comer no horário certo e tempo para encontrar os alimentos corretos. Minha rotina era contra mim na estrada. Agora tenho uma rotina de uma pessoa normal e a mágica do emagrecimento acontece. Em cinco semanas, perdi sete quilos. Cheguei ao objetivo com esse peso que estou agora”, explicou ela, que está com 66 kg, em entrevista à revista Quem .

Sem ir à academia ainda, por medo do contágio com o coronavírus , ela tem se limitado a fazer caminhadas. “Ainda não me senti segura para voltar para a academia porque tem pessoas de grupo de risco na família, como a minha sogra, mas tenho feito academia e estou em busca de um personal para malhar com o meu marido”, detalhou.

Por conta disso, a cantora não se descuida da alimentação. Ela come de tudo, mas com equilíbrio e não abre mão do jejum intermitente todos os dias de 12 horas. “Eu gosto de comer! Então, comecei a me policiar. Mas não vivo de dieta. Tem gente que pensa que para ter o corpo de tal jeito não pode mais comer nada. Eu como de tudo, mas com equilíbrio. Tem uns dois dias na semana que como meu pão francês com manteiga e, se tenho vontade, me permito comer uma pizza ou fatia de bolo. Não sou escrava da minha dieta! Só que aprendi que se exagero em uma refeição, tenho que equilibrar as calorias nas outras”, dissertou.

Para chegar a essa consciência, Naiara procurou um psicólogo . Depois de seis meses de terapia, ela deixou de comer por ansiedade . “Sempre ouvi que precisava ter equilíbrio. É óbvio que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Fiz seis meses de terapia e isso foi excelente para minha vida pessoal”.

Antes de ter essa consciência, ela chegou a pesar 90 kg e vivia no efeito sanfona. Por conta disso, teve alguns problemas de saúde como anemia e hipotireoidismo. “Já pesei 90 kg. Deu um choque quando subi na balança. E também me prejudicava nos palcos. Lesionei o joelho e o pé porque jogava todo o peso no lado direito do corpo. Fui ao ortopedista e com muita dor e ele me falou que se continuasse nessa pegada, o corpo não ia aguentar. Disse que eu tinha duas opções: fazer dieta ou fazer uma cirurgia no joelho. Como eu não podia parar na época porque não tinha condição, era ruim de bolso, fazer dieta era o único caminho. Emagreci pela dor!”, finalizou.

