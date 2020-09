Namorada lamenta três anos da morte de Marcelo Rezende: “Fui muito feliz”

Luciana Lacerda, namorada do jornalista Marcelo Rezende, lamentou os três anos da morte do ex-apresentador do Cidade Alerta em post no Instagram, nessa quarta (16/9). O experiente comunicador faleceu aos 65, em 2017, em decorrência de câncer no pâncreas e no fígado.

Lacerda escreveu que leva “uma saudade gigante” no coração. “Mesmo entendendo que em algum momento da vida partimos. Vivemos intensamente, muitas alegrias e tristezas juntos. E o mais importante, fui muito feliz ao seu lado”, homenageou. PUBLICIDADE A viúva ainda disse que Rezende a ensinou “a ser uma mulher mais forte, segura e a não me calar”. “Seus ensinamentos levarei eternamente comigo. Siga sua caminhada de luz e, por aqui, estamos bem. Agradeço a Deus por ter nos unido nessa vida”, escreveu Lacerda. “Foi incrível, lindo e verdadeiro. Meu coração tem um lugar que sempre será seu porque para quem ama, o amor jamais morre”, disse Lacerda, encerrando o post.

