Namorado de Luisa Sonza, Vitão comenta sobre relacionamentos com homens

Na boca do povo desde que assumiu o seu namoro com Luisa Sonza, no começo do mês, Vitão acabou dando o que falar nas redes sociais por um comentário sobre relacionamentos com homens.

Isso porque internautas resgataram um vídeo dele respondendo perguntas dos seguidores em uma participação para o canal Multishow. Em uma delas, o artista foi questionado se já teve vontade de ficar com homens. PUBLICIDADE “Você já teve vontade de ficar com homens? Se sim, me chama”, afirmou o internauta. Sem qualquer tipo de vergonha, o namorado de Luisa Sonza mandou a real: “Eu já tive curiosidade. Eu nunca cheguei a falar ‘agora é o momento’, mas já tive curiosidade” Ainda na entrevista, Vitão garantiu que, se se um dia tiver vontade, ele fica e brincou que chama o fã que fez a pergunta. O vídeo foi exibido em março no Multishow, mas este trecho viralizou nesta quarta-feira (23). Cabe lembrar que Vitão e Luisa assumiram o romance em 11 de setembro, meses após várias especulações de que estavam juntos, quando lançaram a música Flores.

