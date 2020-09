Narciso em Férias: Globoplay estreia filme sobre prisão de Caetano Veloso

Em Narciso em Férias, Caetano Veloso detalha os dias na solitária, as canções que marcaram o período de confinamento, os episódios vividos com seu amigo Gilberto Gil, preso no mesmo dia. Ao longo da obra, o cantor também lê e comenta uma série de documentos secretos da ditadura inéditos até hoje.

Selecionado para o 77º Festival de Veneza, que acontece de 2 a 12 de setembro na Itália, o filme é dirigido por Renato Terra (Uma Noite em 67) e Ricardo Calil (Cine Marrocos), sendo uma realização Uns Produções, produzido por Paula Lavigne, e coproduzido pela VideoFilmes, de Walter Salles e João Moreira Salles.