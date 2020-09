Neném Almeida solicita que natação seja liberada no AC: “Respeitando as normas”

O parlamentar frisou que as piscinas são divididas por raias com distância de 2 metros de largura

Na sessão virtual desta terça-feira (29) da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado estadual Neném Almeida usou seu tempo para solicitar que as atividades de natação sejam liberadas pelo Comitê do Combate à Covid-19, da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Almeida destacou que a natação é realizada em piscina ao ar livre e que deve ser liberada cumprindo os protocolos de saúde exigidos pelo governo e a OMS. “A água é tratada com cloro, sulfato de alumínio e barrilha, sendo que é cientificamente comprovado que o cloro mata o vírus” declarou.

O parlamentar frisou que as piscinas são divididas por raias com distância de 2 metros de largura, respeitando o distanciamento necessário. Para ele, natação é o exercício físico que melhor trabalha e fortalece os músculos respiratórios, especialmente os pulmões. “Covid-19 é uma doença respiratória, por isso a natação é imprescindível para fortalecer os músculos respiratórios e também é fundamental na recuperação de quem foi acometido da doença”, argumentou.

O deputado defende que os professores devem trabalhar com uso máscaras e álcool em gel.

