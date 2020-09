Neymar não alivia para zagueiro acusado de racismo: “Você não tem caráter”

Álvaro González tentou se defender ao postar foto com colegas negros do Olympique de Marselha

A confusão no jogo entre PSG x Olympique de Marselha continuou nas redes sociais após o apito final. Acusado de ter chamado Neymar de macaco durante a partida, o zagueiro Álvaro González tentou se defender da denúncia postando uma foto no Twitter com seus companheiros negros.

“Não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis 3 pontos hoje”, escreveu o espanhol. PUBLICIDADE No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020 Neymar, no entanto, não deixou barato, respondendo à postagem de González. “Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo”, escreveu o brasileiro. “Eu não te respeito! Você não tem caráter! Assume o que tu fala mermão…seja HOMEM RAPÁ! RACISTA”. No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020 Neymar e Álvaro discutiram durante a derrota do PSG por 1 x 0 para o Olympique de Marselha pela Ligue 1. O brasileiro deu um tapa na cabeça do espanhol, o acusando de racismo, e foi expulso.

