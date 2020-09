Nicolau garante liberação de emendas impositivas no valor R$ 6 milhões em 2020

“Conversei com o governador e ele se sensibilizou com a situação”, disse Nicolau, durante discurso na Aleac

Na sessão remota desta quarta-feira (30), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), disse que o governador Gladson Cameli começa a liberar nesta quinta-feira, 1º de outubro, as emendas impositivas de 2020 dos 24 deputados estaduais.

Ao todo, serão 50% do recurso, que totalizam R$ 6 milhões. Ou seja, R$ 250 mil para cada deputado estadual.

“Conversei com o governador e ele se sensibilizou com a situação”, disse Nicolau, durante discurso na Aleac.

Caberá ao 1º Secretário da Mesa Diretora, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), organizar a agenda e as emendas para cada parlamentar da Casa do Povo.

