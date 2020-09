Nicole Bahls mostra reforma de sítio: “Tive que vender um apartamento”

Modelo diz que pretende morar no sítio em Itaboraí (RJ), com seus dez cachorros. Parte da reforma foi paga com prêmio do reality A Fazenda

Nicole Bahls publicou vídeos no Instagram que mostram as obras em seu sítio no Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A modelo e atriz de 34 anos foi à cidade, nesta quarta-feira (2), conferir a reforma que já dura sete meses. Em conversa com a revista Quem, ela revelou os planos para o local.

“Hoje é dia de olhar a obra como está ficando. A casa da Bahls está tomando forma”, disse ela. “Ali vai ser onde vai ficar a academia, a área gourmet, a sauna. Está quase tudo pronto”, contou nos stories.

A modelo disse ter mais dois meses de obras pela frente no local, que comprou com o prêmio do reality show que ganhou com o marido, Marcelo Bimbi. A demora na reforma é devido à pandemia de coronavírus e ao alto custo. “A obra é muito grande também, muito gasto. Tive que vender um apartamento e colocar (na reforma), porque os trabalhos diminuíram”, explicou Nicole, que já tinha contado que a crise nos eventos havia atrapalhado sua vida financeira.

Ela adiantou os planos para a propriedade. “Por enquanto vai ser onde vou passar fim de semana. Mas, no futuro quero morar aqui porque tenho mais espaço para receber meus amigos e para os meu dez cachorros”, avisou ela, que tem outra casa no Rio, onde mora com Marcelo.

[Fotos: Reprodução Instagram]

