No Acre, deputada vai às lágrimas ao se solidarizar com colega condenada pela Justiça

Antônia Sales se emocionou, em transmissão no YouTube, ao se despedir de Juliana Rodrigues

A deputada estadual Antonia Sales (MDB) chorou na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (23) ao se despedir da colega Juliana Rodrigues (Republicanos), que teve a cassação do mandato confirmada pela Justiça Eleitoral na terça (22).

Às lágrimas, a emedebista disse que sente muito pela condenação, que considerou excessiva e abusiva. “Quero dizer que você era uma pessoa íntegra pra mim. Uma pessoa temente a Deus. Você conquistou meu carinho e meu respeito e nada vai abalar isso. Tenha fé em Deus”.

PUBLICIDADE

Juliana já havia sido condenada no ano passado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), mas recorreu da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além dela, o deputado federal Manuel Marcos também perdeu o mandato. Eles foram condenados por abuso de poder econômico, uso indevido de verbas do fundo partidário e compra de votos.

Antes, Antonia Sales lamentou a exposição da imagem do marido, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Vagner Sales (MDB), que foi preso por portes ilegais de armas e animal silvestre. NAs fotos que cirularam na internet, o ex-gestor aparece sem camisa sendo fichado pela polícia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários