No interior, mulher é agredida por dois homens após se recusar a fazer sexo com eles

A vítima denunciou o caso na última segunda-feira, 21, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam)

Em Cruzeiro do Sul, uma mulher registrou um boletim de ocorrência para relatar que foi agredida a socos e pontapés até desmaiar por se recusar a manter relações sexuais com dois homens.

A vítima denunciou o caso na última segunda-feira, 21, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Ela foi ouvida e fez exames de corpo de delito para comprovar as agressões. Os suspeitos já foram identificados pela polícia.

PUBLICIDADE

O delegado responsável pelo caso, Alexnaldo Batista, falou que as agressões ocorreram na madrugada de domingo (20). A mulher contou à polícia que estava em um bar com os dois homens e os três decidiram sair do local para ir a um motel da cidade.

Ao chegar no estabelecimento, a vítima se recusou a fazer sexo com os dois homens e, segundo ela contou à polícia, começaram as discussões e empurrões.

Os três decidiram, então, sair do motel e voltar para o bar. Porém, a mulher começou a ser espancada pelos dois homens quando ia descendo do carro.

“No momento que não aceitou ter relações sexuais já começou a confusão no motel, e, possivelmente, as ofensas. Eles estavam juntos no bar, são conhecidos. Eles já procuraram advogados e se comprometeram a comparecer na delegacia amanhã [quarta, 23]”, falou Batista. O delegado acrescentou que a vítima está muito machucada, principalmente nas pernas. Após as agressões, a mulher foi deixada no local e socorrida por populares. Os familiares da vítima foram chamados e ela levada para o hospital. “Devem ser ouvidos e liberados. Já ouvimos a menina, ela falou que desmaiou e os populares chamaram os parentes. Eles devem responder por lesão corporal, vamos avaliar, mas, a princípio, não houve uma tentativa de ter relação à força”, concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários