No vestiário, jogadores do Del Valle comemoram gols no Fla como torcedores; veja vídeo

Os jogadores pararam na frente da TV e juntos viram aos cinco tentos sobre o atual campeão da Libertadores. O jornalista Juan Gonzalez, publicou o vídeo do momento em seu Twitter. Os atletas foram à loucura com o gol de Beder Caicedo, já nos acréscimos do segundo tempo. Veja:

Essa vitória com “v” maiúsculo fez os equatorianos dispararem na liderança do Grupo A da competição, somando nove pontos. O Flamengo vem logo atrás com seis, seguindo pelo Junior Barranquilla (três) e o Barcelona de Guayaquil, que ainda não somou pontos.