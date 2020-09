Oh Juliana é a única música brasileira entre as mais ouvidas do mundo

O funkeiro MC Niack estreou no novo ranking de singles mundiais da Billboard. O feito se deu por conta da música Oh Juliana, lançada há cerca de um mês, que também está em primeiro lugar nas músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.

A música, única brasileira na lista da Billboard, que considera vendas e streams de 200 territórios em todo o mundo, estreou na posição #132 do ranking. PUBLICIDADE O ranking global da Billboard é liderado por WAP, de Cardi B com Megan Thee Stallion. Em seguida, há Dynamite, do BTS, Mood, de 24kGoldn e iann dior, e Hawai, de Maluma.

