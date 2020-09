Operação da PF em Cruzeiro do Sul pode mexer, e muito, no tabuleiro das eleições

As diligências feitas pela Polícia Federal têm ligações com a maioria dos grupos políticos locais

Clima tenso



O clima tenso no Juruá durante essa sexta-feira (11) tem razão. É que tudo pode mexer no tabuleiro das eleições deste ano. As diligências feitas pela Polícia Federal têm ligações com a maioria dos grupos políticos locais.

Prisão



A prisão do ex-prefeito Vagner Sales, por exemplo, atinge em cheio a pré-candidatura do filho, Fagner Sales. Até o Leão do Juruá provar que foi preso por conta da criação de animal silvestre e uma arma sem porte, muitos comentários renderão pelas redes sociais. Aquele coisa de que João não é Maria.

Confirmado



O nome de Fabrícia de Sá foi confirmado no Bujari. Ela é pré-candidata pelo Solidariedade a prefeitura municipal. O partido, com base em pesquisas internas, aposta tudo na dobradinha com Claudio do Bel. Convenção aconteceu nessa sexta com participação da deputada federal Vanda Milani.

Ninguém se entende



Ninguém se entende em Capixaba, Progressistas, Democratas, PTB e DEM correm atrás de um fechamento de chapa. O nome do enfermeiro Lamartine é um dos mais bem avaliados, mas algumas lideranças do município ainda não entenderam isso.

Confirmado



Está confirmada a vinda do vice-presidente Hamilton Mourão no Acre. Ele vem para inaugurar o SIGMA. A SEMA coloca à disposição do estado um dos maiores sistemas de informações, com tecnologia de ponta, não é atoa que contará com a visita do coronel da República.

Grãos em alta



Segundo o secretário de Produção e Agronegócio, Edvan Azevedo, o Acre terá recorde de produção de grãos em 2020. Destaques para safras de soja, arroz, feijão e milho, a chamada safrinha em alta.

Amostra



Além do sistema de segurança pública apresentado ao embaixador de Israel, Yossi Shelley, Edvan Maciel mostrou o potencial econômico na área de agricultura e pecuária. O embaixador também visitou uma fazenda que desenvolve tecnologia de ponta.

Prevenção



O Tribunal Regional Eleitoral alerta os eleitores para prevenção sanitária que será necessária este ano para a votação nos dois turnos. O juiz Giordani Dourado tem razão no desenvolvimento de uma campanha que orienta o cidadão para o uso de máscara. Item é obrigatório.

Aliado



Respondendo a perguntas de jornalistas, o governador Gladson Cameli disse que embora respeite Mazinho Serafim, irá apoiará o palaquen de Gerlen Diniz e Toinha Vieira em Sena Madureira.

Chapa forte



Outra que declarou apoio a Ghelem e Toinha foram os senadores Marcio Bittar (MDB) e Mailza Gomes (Progressistas). Pelo jeito Serafim vai ficar sozinho no palanque.

Botou a pimenta no dos outros

O secretário de Finanças de Mazinho Serafim, conhecido como Getulião, foi à rádio Dimensão dizer que a ex-prefeita Toinha Vieira deixou dívidas de FGTS, e que o prefeito Mazinho Sarafim é um santo imaculado que não tem nada a ver com os dois bloqueios nas contas da prefeitura de Sena, ocorridos na semana passada. A Justiça capou mais de um milhão de reais porque o prefeito não pagou as parcelas. Coisa feia seu Getulião, culpar os outros pelos erros da atual administração! Deus castiga.

Tirou das costas

Uma das promessas do atual prefeito, Mazinho Serafim era que iria gerar emprego em Sena e fazer concurso público. Ele gerou emprego para maioria dos seus funcionários da Casa do Seringueiros, que hoje, se não estão dependurados nas tetas da prefeitura, estão mamando em altos cargos do governo estadual. E ainda se dão ao luxo de falar mal do governador Gladson Cameli.

Assessora nervosinha

Uma assessora de Serafim, cujo áudio e print estão em poder do ContilNet, compartilhou um áudio onde um homem dizia que Cameli não fez nada por Sena, até agora. Acho que ela esqueceu que os ramais só estão sendo abertos, graças ao grande apoio financeiro que o governo do estado tem dado ao município. Também não viu o hospital que está sendo construído e a ajuda imansa que a prefeitura recebeu nesses meses de pandemia.

Sinal verde

O senador Márcio Bittar gravou seu programa semanal informando que o governo federal vai empenhar os dois projetos da estrada de Pucallpa via Mâncio Lima. Um de licenciamento ambiental e o segundo de execução da obra.

Agenda

Dia 25 de setembro, em Cruzeiro do Sul, acontece o primeiro encontro de empresários e gestores que assinaram um pacto e acordo bilaterais visando a ligação do Acre com o Peru.

Quem é o pai da criança

Ninguém assume o aumento do arroz em todo o Brasil. A rede de supermercados afirma que não é o vilão, o produtor reclama do valor dos insumos e quem paga a conta é o consumidor final.

