Pabllo Vittar se apresentará no MTV Miaw com Marquezine e Manu Gavassi

Há dois dias do MTV Miaw 2020, que acontece nesta quinta-feira (24) às 22h, transmitido pelo canal da MTV Brasil e também a fanpage da emissora no Facebook, terá outras novidades além do formato remoto devido à pandemia do novo coronavírus.

Pela primeira vez com transmissões ao vivo, a cerimônia estará sob o comando das amigas Bruna Marquezine, 25, e Manu Gavassi, 27, e contará com participações inéditas e shows ao vivo das cantoras Ludmilla, Pabllo Vittar, Luan Santana, entre outros artistas, que mesmo de longe, irão performar. Uma das novidades divulgadas nesta terça-feira (22), em entrevista coletiva, é que o casal do momento Luísa Sonza e Vitão irão fazer uma apresentação da música “Flores”, também com o cantor MC Zaac.

Marquezine e Gavassi deram alguns spoilers da premiação, que será recheada de memes, referências do mundo pop -como Britney Spears no Video Music Awards (MTV)- entre outras coisas. Animada com a oportunidade de ser apresentadora por uma noite, sonho da sua mãe que se concretizará, Bruna Marquezine afirmou que irá subir ao palco com outra amiga pessoal.

PUBLICIDADE

“A MTV não satisfeita em promover um encontro com uma amiga, resolveu promover o encontro com outra grande amiga minha que é a Sasha Meneghel”, disse a artista. Junto com Marquezine, Sasha irá anunciar o(a) vencedor(a) do prêmio Ícone MIAW, do qual Gavassi concorre.

Além de assumir o posto de TV Host e concorrente, Manu Gavassi vai se apresentar. Durante a coletiva, a cantora revelou que irá apresentar seu mais novo lançamento, a música “Deve ser horrível dormir sem mim”, em parceria com a cantora Glória Groove. A performance também vai contar com a presença do músico Lucas Silveira, conhecido por integrar a banda Fresno. “Vai ser muito legal”, garantiu ela.

As apresentadoras também comentaram sobre a novidade desta edição, que se preocupou em abordar questões sociais. O prêmio de impacto social “Transforma MIAW”, será desmembrado em quatro subcategorias este ano, sendo elas; Transforma Vidas Pretas Importam, Transforma Herói na Pandemia, Transforma Todes Juntes e Transforma Nenhuma a Menos.

Para Bruna Marquezine, a iniciativa é importante e necessária. “É um retrato do que estamos vivendo no mundo hoje. Eu fico muito feliz que estamos fazendo parte desse momento”, contou através do Zoom. Gavassi concordou com a amiga e ressaltou que é preciso dar destaque em questões como o combate ao racismo, homofobia, machismo e cuidado com o meio ambiente.

Com uma paixão em comum por premiações do gênero, as Hosts desse ano relembraram que a vontade de comandar uma cerimônia sempre foi um sonho divido por ambas. Ao F5, as duas disseram que não se inspiraram em apresentadores(as) específicos, mas prometem mostrar a bagagem de telespectadoras que adquiriram ao longo de suas vidas.

“Eu a Bruna assistimos todas e sempre comentamos. A gente até assustou a MTV por causa disso [risos]”, afirmou Gavassi, “Sim, amamos muito e eu lembro que fiquei toda arrepiada quando a Manu relembrou um dia que a gente estava comentando de uma premiação e eu falei: ‘Nossa deve ser muito legal apresentar’. E cá estamos nós”, disse Marquezine.

O MTV Miaw 2020 terá 29 categorias, incluindo algumas novidades, como Apepê do Ano, Challenge da Vez, Clipão da p#rr@, DJ Lanso a Braba, Falou Tudo, Live das Lives, Live pra Tudo, Melhor clipe feito em casa, Melhor Participante de Reality, Meme de Quarentena, Ri Alto, Streamer BR e Tik Toker Absurdo.

A lista completa de indicados, entre eles Anitta, Ludmilla, Emicida, e Luísa Sonza, entre outros, foi divulgada pela emissora e pode ser conferida na íntegra aqui. As votações já estão abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários