Pablo prepara lançamento: “Música traz humor e, claro, romantismo”

O cantor Pablo, 34 anos, lança, em 18 de setembro, a música e o clipe de Gênio da Latinha em todas as plataformas digitais e no canal do YouTube. A música, claro, fala de amor e, de uma forma divertida mostra um gênio que vive em uma latinha e o pedido para que a amada volte. “É uma música gostosa de ouvir, que traz um humor e, claro, sem perder a essência do romantismo. Tenho certeza que, todos vocês, vão gostar muito”, diz Pablo.

“Gênio da latinha/ Dessa breja que eu bebo/Três desejos eu vou te pedir/ O primeiro é que ela volte pra mim/O segundo é que ela volte pra mim/ O terceiro é que ela volte pra mim!, diz a letra de Gênio da Latinha

Com composição de Flavinho do Kadet, Matheus Kennedy e Tierry, a música ganha, também, uma versão em clipe super divertida com interação de um gênio e de Pablo em cena. A produção foi gravada na casa do artista, em Salvador, e seguiu todos os protocolos de segurança.

