Pai de Luíza Sonza defende filha e cita Whindersson: ‘Deixe pessoas viverem’

O pai de Luísa Sonza se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo sua filha e o fim do casamento dela com Whindersson Nunes. Luísa vem sofrendo ataques depois de assumir o namoro com Vitão cinco meses após o final do casamento com o humorista.

Cézar postou um vídeo em seu perfil nas redes sociais falando de todas as polêmicas desde quando os dois ainda estavam juntos e Luísa era apontada como uma pessoa que “usava” Whindersson para se promover.

“Nunca me manifesto, deixo a Luísa tomar as decisões dela sempre. Só procuro interferir ou ajudar quando ela me pede ou quando alguma coisa muito grave vem acontecer e no momento está sendo falado muita coisa errada da Luísa, muitas opiniões envolvendo a nossa família e a partir de agora como se ninguém prestasse na família”, afirmou.

Cézar também lembrou que o humorista teve uma fase difícil em que teve depressão e precisou do apoio de Luísa, que deixou os trabalhos para ficar com ele. “Ninguém observa as ações boas que a Luísa fez até hoje. A Luísa nunca dependeu financeiramente de ninguém até hoje. Desde muito jovem a Luísa nunca precisou e nem precisaria usar escada de ninguém, como algumas pessoas dizem, mas que bom que o Whindersson tenha ajudado, porque a Luísa ajudou muito o Whindersson, porque ele também viveu fases de depressão, de momentos difíceis em que a Luísa também parou de trabalhar. E o casamento acabou, e ao contrário do que algumas pessoas pensam: ‘que bom que acabou agora, eles não tem filhos, são jovens e podem reconstruir a vida deles’. E acabar o casamento foi uma decisão de ambas as partes, várias vezes ele postou, então o casal decidiu. Então, me estranha a preocupação das pessoas como foi, por que foi e o que aconteceu. Deixe as pessoas viverem”, pede.

“Eles seguem fazendo o bem. Whindersson é uma pessoa do bem, Luísa é uma pessoa do bem, todos nós somos do bem e procuramos ajudar quem a gente pode”, reforça.

“E na juventude acontece muita paixão e quando é paixão, talvez não dura, mas isso não apaga uma história linda que os dois tiveram. Os dois se amaram, se gostaram e viveram momentos lindos na vida deles. Então, eu tive o prazer e o privilégio e tenho de conhecer o Whindersson e a família dele e não tenho nada contra eles, e tenho certeza que eles não têm contra a gente. Alguma publicação que possa surgir talvez não venha de coração, eu ficaria preocupado com publicações de quem nos conhece, mas publicações de quem não nos conhecem, entra num ouvido e sai no outro, porque não tem resultado nenhum para mim e na nossa vida”.

“Eu quero que eles sejam felizes, que o sucesso continue, que Deus proporcione um monte de coisas boas, para que a gente possa fazer várias coisas boas também. É isso, sabe? Acho que falta muita felicidade, muita alegria no coração. Tanto problema sério e as pessoas ficam deturpando a família da gente, colocando o próprio ex-marido em uma situação difícil que não aconteceu. Então, não tem necessidade disso. Tentem esquecer disso se for possível, e se não for, nós não vamos nos afetar em relação a isso. Ficaríamos triste se viesse de pessoas que nos conhecem, mas como vem de pessoas aleatorias, que eu olho o perfil e não tem nada de útil e construtivo, então Deus julgará no futuro”.

