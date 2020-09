Paola Carosella dá voadora em internauta após ser chamada de vagabunda

Tudo começou quando o perfil falso afirmou que detestava a famosa. “Tenho asco até do nome dessa vagabunda”, disparou

Paola Carosella foi vítima de um ataque cruel de um perfil fake no Twitter na manhã desta quarta-feira (23). O hater se passou pela jornalista Mônica Bergamo e chamou a jurada do MasterChef de “vagabunda”. Assustada, a contratada da Band rebateu o comentário com um desabafo apoiado por seus seguidores.

Tudo começou quando o perfil falso afirmou que detestava a famosa. “Tenho asco até do nome dessa vagabunda”, disparou. Carosella reagiu com argumentos: “Vagabunda? A vagabunda aqui empresa direta e indiretamente mais de 300 pessoas”. PUBLICIDADE A chef disse que foi responsável pela abertura de lojas e pela criação de empregos em meio à pandemia do novo coronavírus. “Abriu lojas e criou empregos, pagou só neste ano mais de 2 milhões em impostos, e fez apenas neste ano doações que superam o quarto de milhão do seu próprio bolso. Você fez o que?”, questionou. A polêmica chegou ao conhecimento da verdadeira Mônica Bergamo. “Infelizmente, [a] Paola Carosella divulgou um perfil fake do Twitter que tenta imitar a minha conta. Fica aqui o alerta, já feito por seguidores na própria postagem dela –que segue no ar”, declarou. Há pouco, Carosella disse que excluiu o post e denunciou o perfil fake. Ativa na rede social, a cozinheira tem sido um dos nomes mais fortes quando o assunto envolve oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Recentemente, ela desabafou sobre a alta do preço do arroz e soltou um palavrão. Confira: Infelizmente @PaolaCarosella divulgou um perfil fake do Twitter que tenta imitar a minha conta. Fica aqui o alerta, já feito por seguidores na própria postagem dela –que segue no ar. — Mônica Bergamo (@monicabergamo) September 23, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários