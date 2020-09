Parrerito, do Trio Parada Dura, segue na UTI com melhora no quadro de covid

O cantor Parrerito, integrante do Trio Parada Dura, segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após contrair o novo coronavírus.

Ainda segundo o boletim, exames bioquímicos do cantor “não tiveram alterações e há uma melhora radiológica do pulmão, além disso, o exame de gasometria apresenta bons resultados”.

PUBLICIDADE

“A sedação continua baixa e a utilização da ventilação mecânica está com parâmetros mínimos de oxigênio. Esse é o único suporte intensivo que ele ainda precisa. As próximas 24 horas são fundamentais para a tentativa de retirada total do respirador mecânico. Não há previsão de alta”, diz a nota.

Parrerito foi internado no último dia 29. Três dias depois, ele sofreu um mal súbito e precisou ser levado à UTI com 50% do pulmão comprometido pela Covid-19. Creone e Xonadão, integrantes do Trio Parada Dura, testaram negativo para a doença.