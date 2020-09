Parrerito, integrante do Trio Parada Dura, é entubado e estado dele é grave

O estado de saúde do cantor se encontrava estável mas, na manhã desta terça-feira (1º/9), o cantor teve que ser entubado e o quadro dele é considerado grave.

Com 67 anos e diabético, o artista está no grupo de risco, aquelas pessoas mais suscetíveis a sofrerem consequências da doença. O Trio Parada Dura chegou a se apresentar em uma live no domingo (30/8), sem Parrerito.

Criado em 1973, a formação mais famosa do grupo tinha os cantores Creone, Barrerito e Mangabinha. Na formação atual, apenas Creone se mantém, acompanhado de Parrerito, irmão de Barrerito, e Xonadão.