Pastor acusado de matar o namorado da filha no Acre é julgado nesta segunda-feira

O pastor Valmirez Peres Cavalcante e o filho dele, Nailson Peres da Conceição, estão sendo julgados nesta segunda-feira (28), pelos crime de homicídio e lesão corporal.

A sessão ocorreu na 1° Vara do Tribunal. O pastor e o filho foram denunciados pela morte do namorado da filha do primeiro. José Celeste Cataiana foi assassinado no dia 11 de maio de 2015. O crime aconteceu em um posto de lavagem no Bairro Jorge Lavocart.

PUBLICIDADE

Segundo informações da Policia, Nailson Peres teria segurado o cunhado, enquanto Valmirez teria esfaqueado o genro. Dois dias depois do crime o pastor se apresentou na sede da 5° regional da Polícia Civil. Na época ele foi interrogado e depois liberado. Mas pouco tempo depois, pai e filho tiveram as prisões preventivas decretadas.

No depoimento, a ex-namorada da vítima disse que era agredida por José Celeste. Valmirez e o filho estão sendo julgados também pela lesão corporal em Fabiano Souza.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários