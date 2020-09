Pastor agride mulher em live sem perceber que estava ao vivo; veja o vídeo

No vídeo, ele xinga mulher de imbecil por conta de ângulo da câmera e acerta um tapa nela antes de iniciar a cerimônia

O pastor Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, de São Paulo, é flagrado acertando um tapa e xingando a mulher que o auxilia durante trecho de uma transmissão ao vivo. Ele não havia percebido que já estava sendo filmado.

Irritado, ele se levanta e dá um tapa na mulher que o auxiliava a arrumar o ângulo da câmera. O golpe faz o equipamento balançar. E reclama: “que saco, merda. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito”.

Logo em seguida, ele se senta, passa as mãos no rosto e começa a cerimônia: “Aceitem a paz do senhor”.

Veja o vídeo:

