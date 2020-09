Pastor e filho são condenados a 28 anos de prisão por assassinato no Acre

O jovem José Celeste namorava a filha do pastor. Foi assassinado em maio de 2015

Após quase 13 horas de julgamento, o Conselho de Sentença da 1° Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal decidiu condenador o pastor Valmirez Peres Cavalcante e o filho dele, Nailson Peres da Conceição, a 28 anos de prisão.

Pai e filho foram considerados culpados pelo assassinato do jovem José Celeste Souza Cataiana, em sessão realizada nesta segunda-feira (28).

O pastor Valmirez, acusado de desferir as facadas na vítima, recebeu a maior pena: 16 anos de prisão em regime fechado. Já Nailson Peres, foi sentenciado a 12 anos, também em regime fechado.

O jovem José Celeste, que namorava a filha do pastor Valmirez, foi assassinado no dia 11 de maio de 2015. O crime ocorreu em posto de lavagem no Bairro Jorge Lavocart.

Na mesma decisão a Juíza Luana Campos negou aos réus o direito de recorrer da sentença em liberdade.

