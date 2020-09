Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, passa por transplante de medula óssea

Cantor estava internado no Complexo Hospitalar de Niterói, referência em transplantes de medula óssea, desde o dia 28 de agosto, mas só passou pela cirurgia no dia 10 de setembro

Diagnosticado com um câncer no sistema linfático, Paulinho, vocalista e percussionista do grupo ‘Roupa Nova’, passou por transplante de medula óssea autólogo, procedimento em que as próprias células-tronco do paciente são usadas. A informação foi dada pelo colunista Ancelmo Góis.

O cantor estava internado no Complexo Hospitalar de Niterói, referência em transplantes de medula óssea, desde o dia 28 de agosto, mas só passou pela cirurgia no dia 10 de setembro. No último dia 21, os médicos que trataram do artista constataram a chamada “pega da medula”, quando finalmente detecta-se a melhora do tecido enxertado. [Foto: Reprodução]

