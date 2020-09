Paulinho, vocalista do Roupa Nova, passa por transplante de medula óssea

De acordo com o jornalista Ancelmo Góis, o procedimento ao qual o cantor foi submetido consiste na utilização das próprias células-tronco do paciente para o tratamento. A unidade de saúde no qual foi feita a operação é referência em transplantes de medula óssea.

PUBLICIDADE

O músico deu entrada no centro médico no último dia 28 de agosto, mas só passou pela cirurgia no dia 10 de setembro. Os médicos que acompanhavam o artista constataram a chamada “pega da medula”, quando finalmente detecta-se a melhora do tecido enxertado, no último dia 21.